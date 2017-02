Feuerwehr macht Flüchtlinge mit Wasserspaß glücklich

Die Feuerwehr Feldkirchen an der Donau machte sich Gedanken wie man den aufgenommenen 78 Flüchtlingen in der Fachschule in Bergheim zeigen kann, dass sie in der Gemeinde sehr willkommen sind. Bei den aktuellen Temperaturen von bis zu 36 Grad war die Idee schnell gefunden.

Nach Rücksprache mit Kommandant Kurt Reiter und dem Bürgermeister Franz Allerstorfer machten sich Mitglieder der Feuerwehr und einige Freiwillige mit zwei Einsatzfahrzeugen auf den Weg zur neuen Flüchtlingsunterkunft. Nachdem verschiedene Sachspenden verteilt wurden war die anfängliche Schüchternheit schnell vergessen und der Wasserspaß konnte beginnen. Kinder und Erwachsene hatten sichtlich ihren Spaß an der willkommenen Abkühlung. Schließlich durften die Kinder und Erwachsenen auch das Strahlrohr ausprobieren.

Deutschland ist ein tolerantes Land und die Feuerwehr Feldkirchen an der Donau geht mit positiven Beispiel voran. Wir wollen mehr solcher guten Nachrichten lesen.

Quelle/ Bilder Quelle: Facebook Seite der Feuerwehr Feldkirchen Donau