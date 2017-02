Einfach tun, was richtig ist. Einfach lassen, was nichts bringt. Einfach sagen, was man denkt. Einfach leben, was man fühlt. Einfach lieben, wen man liebt. Einfach ist nicht leicht. Einfach ist am schwierigsten...

Einfach tun, was richtig ist.

Was ist denn nun richtig? Das gute daran ist, es gibt kein richtig oder falsch. Entscheide aus dem Bauch heraus. Was fühlt sich für dich richtig an?



Einfach lassen, was nichts bringt.

Gibt es etwas in deinem Leben, was dich unglücklich macht? Dann löse dich davon. Es gibt immer einen anderen Weg.



Einfach sagen, was man denkt.

Verstelle dich nicht. Sei DU!



Einfach leben, was man fühlt.

Lebe im Hier und jetzt. Bist du gerade traurig dann sei traurif. Bist du fröhlich dann sei fröhlich. Lass deine Gefühle zu.



Einfach lieben, wen man liebt.

Das schönste an diesem Spruch. Liebst du jemanden dann lasse dich fallen und genieße es in jedem Augenblick.



Einfach ist nicht leicht. Einfach ist am schwierigsten...

Manchmal fällt es uns sehr schwer die vielen Motivationssprüche umzusetzen. Es ist ein Bißchen Training nötig. Sage dir diesen Spruch immer wieder auf oder nehme ihn auf uns spiele ihn dir immer wieder vor. So programmierst du dich auf die Firmware "Glück 1.0" :)