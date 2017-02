Ein Liebeslied in allen Sprachen - Dieser Song lässt die Herzen der Welt höher schlagen

Ich liebe Dich - Mehr braucht es nicht, um uns glücklich zu machen. Dieser Song, der bereits über 4 Millionen Mal auf Youtube angesehen wurde, ist diesem einen Satz gewidmet und wird uns in über 80 Sprachen präsentiert mit einer wunderschönen Melodie und etwas Humor.

In Kürze ist Valentinstag und der Frühling beginnt. Allen die schon jetzt ein paar Frühlingsgefühle haben möchten, kann ich diesen Song ans Herz legen. In dem Song "Liebeslied" singt Bodo Wartke "Ich liebe dich" in über 80 Sprachen und weckt damit tiefe Gefühle. Das Video findet Ihr am Ende dieses Artikels.

Wie Bodo Wartke heute auf Bayern 2 bei "Eins zu Eins. Der Talk" erzählte, wollte er mit einem Freund ein Lied in unendlich vielen Sprachen mit unendlich vielen Instrumenten schreiben. Da dieser nach einiger Zeit in eine andere Stadt zog, brachte Wartke den Song alleine zu Ende und somit auf die Bühne. Mittlerweile gibt es über 80 Strophen. Die Textpassage "Ich will's in allen Sprachen für dich singen, auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen: Ich liebe dich." singt er mittlerweile sogar in Sprachen wie Lakota, Koreanisch oder Mandarin. Sogar in Klingonisch wird gesungen.

Auf einem Konzert wünschte sich eine junge Frau den Song in Ukrainisch. Da Wartke den Text nicht aus dem Stehgreif singen konnte, fragte er die Frau ob sie nicht Lust hätte für ihn zu singen. Wie Wartke im Bayern 2 Interview erzählte, sagte die Frau unsicher:"Ich weiß nicht, ob ich den richtigen Ton treffe." Wartke sagte darauf:"Wenn man "Ich liebe Dich" sagt und es vom Herzen kommt, kann man garnicht den falschen Ton treffen." Und sie nahm sich ein Herz und sang die Strophe auf ukrainisch und es war herzzerreißend, erzählte der Künstler.

Hier ein paar Passagen aus dem Text in deutsch, englisch und französich:

Ich will's in allen Sprachen für dich singen,

auf allen Instrumenten zum Erklingen bringen:

Ich liebe dich.

I want to sing it in every Language for you, Baby

Play on every Instrument to say this

words to you.

Believe me it is true,

I love you.

Je veux chanter pour toi en toutes les langues,

jouer pour toi de tous les instruments

pendant que je dis je t'aime.

Für alle die noch ein wunderschönes Valentinstagsgeschenk für ihn oder sie oder z.B. ein Geschenk zum Einjährigen suchen bietet Bodo Wartke auf seiner Website den Song in einem Liebesliedgenerator zum kostenlosen MP3 Download an. Eine tolle Geschenkidee.

Das Interview von Bayern2 "Eins zu Eins. Der Talk" könnt ihr hier als Podcast downloaden und erfahrt so interessante Hintergründe zur Entstehung des Songs und lernt den sympatischen Künstler kennen.

Die aktuelle CD heißt übrigens Swingende Notwendigkeit-Live .

Und nun hört einfach in den folgenden Videos in den Song rein und träumt etwas vor Euch hin.