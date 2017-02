Ein gückliches, gesundes und magisches neues Jahr 2016

Guten Rutsch und ein glückliches, gesundes, segensreiches und magisches neues Jahr 2016

Ein neues Jahr steht vor der Tür und es scheint wirklich neuer als neu zu werden. Vieles verändert sich gerade urplötzlich und nicht aufhaltbar.

Wahrscheinlich jedoch stand es schon lange in den Startlöchern, liess sich aber bisher nur schwer einordnen oder fassen. Gefühlt schwelte es wohl schon länger im Untergrund, liess sich aber noch Zeit sich zu zeigen.

Mit den letzten Tagen, vorallem beginnend mit den Tagen vor sem 21.12.-Portal und noch intensiver seit dem letzten Vollmond an Weihnachten "quietscht" es aber gewaltig im Gebälk der Transformation. Und das auf allen Ebenen was ich so rundherum höre und bei mir selber erlebe.

Es drückte, rumorte und gärte solange im Unbewußten, bis sich die Schleusen nicht mehr geschlossen halten liessen und herausdrängte was sich endlich Gehör verschaffen wollte...nach Vorne, weiter, höher, klarer, geradliniger und ehrlicher. Gerade sich selbst gegenüber ehrlicher. Nichts was nicht mehr funktioniert hat hier noch eine Chance bestehen zu bleiben. Da hilft kein lamentieren, kein jammern, kein Aufhaltenwollen.

Denn es lässt sich nicht mehr aufhalten. Wir können uns nichts mehr schönreden, so wie es bisher immer funktioniert hatte. Es geht nur noch nach Vorne.

Die Tore des Neubeginns stehen weit auf und warten darauf uns hindurchgehen zu sehen.

Viele stehen bereits mitten drin. Haben sich losgelöst und losgesagt und sind bereit den nächsten Schritt zu tun.

Manche stehen hier gerade völlig irritiert von den Kräften, die sie dazu genötigt haben hier zu stehen. Kräfte und Äußerlichkeiten, die sie von einer Sekunde auf die Andere an diese Tür katapuliert haben und jetzt nicht wissen wie es weitergehen soll und ob es übehraupt weiter geht.

Ja, für uns Alle wird es Neuland sein in vielen unterschiedlichen und individuellen Bereichen und mit den verschiedensten Facetten.

Aber alle werden wir dieses Neuland erfolgreich betreten und weitergehen, weil dies immer schon so geplant und beabsichtigt war. Ob wir uns nun dessen bewußt sind oder nicht.

Wir werden Alle dorthin gelangen, wo wir immer schon hin wollten und dieses Mal am Jahreswechsel wird uns nicht mehr das Murmeltier grüßen, wie an so vielen Vorrangegangenen.

Dieses Mal werden wir aufgewacht und mit einem neuen Rythmus durch ein unbekanntes Tor schreiten und alles wird anders sein.

In diesem Sinne wünsche ich Euch einen guten Rutsch und ein wunderbares, neues, glückliches, erfülltes und magisches Jahr 2016.

Eure Monika