Ein Eisbär im Weidenröschen Feld - Magische Bilder der Giganten in einem Blumenfeld

Ein Eisbär umgeben von Weidenröschen – Dies klingt im ersten Moment unwirklich. Aber genau dieses Motiv sehen wir auf den bezaubernden Bildern des Fotografen Dennis Fast.

Ich bin sehr stolz darauf, mit der freundlichen Genehmigung von Dennis, Euch diese Bilder zeigen zu dürfen. Dennis Fast's Bilder entstanden im Norden Kanadas an der Hudson Bay in Churchill Manitoba. Die Konzentration an Eisbären ist in dieser Gegend am höchsten. Nur im norwegischen König-Karl-Land bei Spitzbergen und auf der russischen Wrang Insel nördlich von Sibirien findet man unter Umständen mehr Eisbären. Aber an kaum einem anderen Ort dieser Welt lassen sich Eisbären so gut beobachten wie in der Gegend um Churchill.

Laut der WWf gibt es die Eisbären in Manitoba bereits seit mehreren zehntausend Jahren. Aufgrund des Klimawandels zieht es die weißen Giganten seit etwa den 60er Jahren zur Futtersuche in besiedelte Gegenden und somit auch in eisfreie Gebiete wie sie auf den Bildern zu sehen sind.

Die Bilder stimmen aber trotzdem positiv, da sie zeigen, dass die Tiere das Beste aus ihrer Situation machen. Sie zeigen, wie spielerisch die Eisbären ihre Umgebung erkunden.

Dennis Fast ist ein leidenschaftlicher Wildtierfotograf. Über Eisbären sagt er: „Es sieht so aus, als würden sie sich keine Sorgen über irgendetwas machen“.

Dennis, der auch Schriftsteller ist feiert gerade große Erfolge mit seinem Kinderbuch „Princess: A special Polar Bear“. Das Buch handelt von einer Mutter Eisbärin, die ihren Kindern das Leben in der Arktis in der Region Kanada lehrt. Dennis Fast sucht für dieses Buch noch eine(n) deutsche(n) Übersetzer(in). Wer also Interesse hat kann sich gerne an Dennis wenden.

Weitere Informationen:

Weitere magische Bilder von Dennis findet ihr auf seiner Webseite www.dennisfast.com. Dort könnt ihr die Bilder auch kaufen.

Das Buch Prices ist aktuell nur in Englisch verfügbar. Als E-Books könnt ihr es hier kaufen.

