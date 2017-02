Die ersten Schritte in Freiheit dieser 4 Zirkusbären

Bruno, Fifi, Marsha und Pcoahontas haben ihr ganzes Leben in Käfigen verbracht. Sie waren Teil eines "Zoo's" in Pennsylvania wo sie Kunststücke vorführen mussten. Aber in Wahrheit war dies ein Leben wie im Gefängnis.

Eine positive Nachricht aus der Tierrettung

Die gute Nachricht ist, dass die Tierschutzorganisation PETA davon Wind bekam und befreiten die Bären aus ihrer Gefangenschaft.

Dieses Video zeigt die Geschichte der Bären und ihre ersten Schritte in Freiheit. Es ist ein berührendes Video über vier Bärenfreunde die endlich wieder ein artgerechtes Leben führen können.

Es bricht mir das Herz, dass Mensche immer noch zu solch einer Tat fähig sind. Allerdings geht die Kritik auch in die Richtung der Besucher solcher "Tierparks".

