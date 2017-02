Der passende Schlüssel

Der passende Schlüssel - und warum manche Beziehungen ganz besonders gut passen - Der passende Schlüssel:

Ich sitze hier mit meinem Mann beim Kaffee... und wir reden und spüren in uns hinein...

Es geht um Partnerschaften.. und was es ausmacht eine gute Partnerschaft zu führen.

Mein Mann und ich machen fast alles (auch beruflich) gemeinsam. Und wir werden oft gefragt - wie haltet ihr diese immerwährende Nähe aus? Ich bin Freigeist - Sternzeichen Schütze... Freigeistiger und freiheitsliebender kann ein Mensch kaum sein.

Was macht es nun aus, das wir beide kaum Probleme mit so viel Nähe haben, sondern viel mehr sehr viel Freude dabei empfinden?

Nun zum einen - wir sind Duale - das wurde uns sehr früh klar. Zum anderen sind wir beide freiheitsliebend - bedeutet zeitgleich, das wir das, was wir für uns selbst brauchen dem anderen nicht nehmen können.

Freiheitsliebend zu sein bedeutet für mich nicht ein Single-Leben zu führen....

Freiheit bedeutet für mich: Den Partner so annehmen wie er ist, mit all seinen Ecken und Kanten... und zeitgleich dies genauso von ihm zu erfahren. Angenommen zu werden wie ICH BIN.

Und ich bemerke in meinem Umfeld - viele Menschen würden auch so gerne so leben wie wir. In dieser liebevollen Einheit und doch mit all der Freiheit, die die bedingungslose Liebe so auszeichnet.

Und dabei kam es zu einem Satz - von dem mein Mann glaubt, dass er kurz und prägnant beschreibt, was wir meinen:

"Es gibt nur einen passenden Schlüssel für ein Schloss! Und ja.. man kann einen anderen Schlüssel zurecht feilen, damit er in das Schloss passt - aber man kann nur weg feilen was zu viel ist! (Und dies auch nur mit Zustimmung/Mitarbeit des Partners).

ABER: Man kann niemals etwa dazu feilen was nicht da ist!

Und wenn man zu dieser Erkenntnis gelangt - dann weiß man auch, dass man loslassen muss, wenn einem das Herz schwer ist. Loslassen in Liebe und Vertrauen, dass es für jedes Schloss den passenden Schlüssel gibt...

© Martina Kleinfeldt

