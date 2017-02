Danke Mama

122 Aufrufe 19 Juli 2015 - 02:01

0 0 Als unpassend melden

P&G Thank You, Mom | Pick Them Back Up | Sochi 2014 Olympic Winter Games

For teaching us that falling only makes us stronger. For giving us the encouragement to try again. Thank you, Mom. Learn more about P&G Thank You, Mom at http://www.facebook.com/ThankYouMom.