Braut singt rührendes Lied für ihren Bräutigam in der Kirche

Wenn die Braut die Kirche betritt und zum Altar schreitet ist dies ein magischer Moment. Diese Braut machte diesen Moment unvergesslich und landete damit einen Youtube Hit.

Als seine geliebte Braut Maria die Kirche betritt kämpft der Bräutigam Ronny bereits mit seinen Tränen. Doch als die junge Frau sein Lieblingslied "You raise me up" singt kann er seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

Als dann auch noch der Brautvater zum Mikrofon griff war klar, dies war ein ganz besonderer Moment. Ein unvergesslicher Moment für Ronny und nun auch für uns alle.

"nur positive Nachrichten" zeigt Euch heute das berührende Video mit einem Tränchen in den Augen :)

