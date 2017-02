Auszeit - warum ein Ausstieg auf Zeit kein Traum bleiben muss

Aus dem Hamsterrad aussteigen. Alles zurück lassen und das nötigste in einen Rucksack packen. Immer mehr Menschen leben diesen Traum und starten das Abenteuer "Aussteiger". Eine Auszeit nehmen und einfach frei sein. Für alle, die von einem Ausstieg auf Zeit träumen, haben wir hier eine Inspiration.

Wir alle kennen jemanden auf Facebook der den Mut zusammen genommen, und für eine gewisse Zeit seine Zelte in der Heimat abgebrochen hat. Wöchentlich sehen wir die Bilder wie diese Person an den schönsten Stränden am Lagerfeuer sitzt, oder in Kanada im Kanu paddelt.





"Das würde ich auch gerne machen",

hören wir uns laut denken. Und schon finden wir Gründe, warum wir dies nicht machen können. Natürlich ließen sich nun tausend Gründe aufzählen warum ein Ausstieg keine gute Idee ist. Doch wenn dir Vorstellung, dass der folgende Spruch wahr werden könnte, gefällt, dann solltest du diesem Traum vielleicht eine Chance geben.





"Sie haben da eine Lücke in ihrem Lebenslauf! Ja, war geil!"

Wer sich noch unsicher fühlt, für den haben wir eine Buchempfehlung. Jeannette Zeuner zeigt in ihrem Buch "Auszeit - Raus aus dem Hamsterrad: Abenteuer, Reiseträume und Lifestyle-Design" viele Möglichkeiten wie der Beruf "Auszeit" für jeden möglich wird. Begleitet wird dieser inspirierende Ratgeber von motivierenden Erlebnisberichten ehemaliger Auszeitler. Außerdem enthält das Buch viele nützliche Adressen und Anlaufstellen.



Erschienen ist das Buch bei tredition und ist erhältlich bei Amazon:



Die offizielle Beschreibung des Verlags:





Wer träumt nicht davon, für eine Weile mal alles hinter sich zu lassen und einfach nur Zeit für sich selbst zu haben? Raus aus dem alltäglichen Hamsterrad und auftanken, einfach mal das machen, worauf man Lust hat und seine Zeit frei gestalten - eine Auszeit ist diese Pause vom Alltag, die all das möglich macht. Eine Auszeit hat viele Gesichter: ob eine lange Reise um die Welt, eine Sinnsuche in einem Schweigekloster, eine Auszeit auf der Alm, pilgern auf dem Jakobsweg oder beim Volunteering in Afrika. Ob zwei Monate oder ein ganzes Jahr, eine Auszeit gibt dir die Chance, lang gehegte Reiseträume zu erfüllen, eigene Projekte zu realisieren, intensive Zeit mit der Familie zu verbringen, sich auf eine innere Reise zu begeben, Ruhe und Entspannung zu finden, Abenteuer zu erleben, sich selbst zu finden oder vielleicht sogar einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Das Buch ist ein inspirierender Ratgeber, der die vielen Gesichter einer Auszeit aufzeigt, begleitet von motivierenden Erlebnisberichten ehemaliger Auszeitler und einer Vielzahl von Adressen, Tipps und nützlichen Informationen zur Gestaltung deiner Auszeit. Wie ein Kompass weist das Buch dir den Weg in deine Auszeit und ist eine ideale Einstiegsliteratur zum Thema Sabbatical/Sabbatjahr. Möglichkeiten wie Volunteering, Work and Travel, Arbeiten und Leben im Ausland, Freiwilligendienste, Pilgern, Meditationsretreats, Weltumsegelung, Erlebnisreisen, Weltreise, Expeditionen, Haustausch, Couchsurfing, Wwoofing, digitale Nomaden und Kloster auf Zeit werden inklusive passender Anbieteradressen vorgestellt. Lass dich inspirieren!

