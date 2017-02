Martina Mertens

Liebt das Buch. Es wird euch freundschaftlich helfen, sich im stürmischen Wirrwarr der Gedanken, Gefühle und Ereignisse zurechtzufinden.

Maxim Gorki





Geboren im Mai 1961 in Niedersachsen, als erste Tochter einer Arbeiterfamilie, bemerkte ich schon während meiner Kindheit, dass ich mehr und auch andere Wahrnehmungen hatte, als die Menschen um mich herum.

Dieser Weg sollte aber erst viel später eine wichtige Rolle in meinem Leben werden. Die Klarheit aber und das Bewusstsein, mit der ich den anderen Wahrheiten begegnete, ließen mich schon früh grundlegende Zusammenhänge zwischen Ursache, Personen, Symptomen und Situationen erkennen. Dies brachte mit sich, dass schon in frühen Jahren meines Lebens, viele Menschen Ratschläge und Hilfe bei mir suchten.

Getragen durch meine Neugier und einem angeborenen Wissensdrang, entwickelte sich im Laufe der Jahre ein autodidaktisches Studium der Natur - und Grenzwissenschaftlichen Themen und ein überdurchschnittliches Verständnis für psychologische und physische Gesamtabläufe des Lebens, aber die eigene Intuition ist der wahre Schlüssel zu vielen Fähigkeiten...





Schwierige Lebensprozesse entstehen in den seltensten Fällen durch einmalig grobe Vergehen gegen Körper, Geist und Seele, sondern...durch viele, fast unbemerkte Nachlässigkeiten gegen UNS und unsere Seele...Lebe also Achtsam und positiv, da unsere Gedanken, Erinnerungen und Gefühle nachweislich auch für unsere Handlungsweisen und unser Wohlbefinden ausschlaggebend sind, sie stehen in direkter Wechselwirkung mit unserem Bewusstsein. Verantwortlich für unser körperliches, geistiges und seelisches Wohlbefinden sollten wir uns vielmehr mit Positivem und Angenehmem umgeben, wenn wir dies auch in unserer Realität ernten und leben wollen...