Warum nicht mal anders?

Wie wir durch Loslassen tiefsitzender Glaubenssätze und Überzeugungen unser Leben verändern

Karen Pinnecke wurde am 11. Juni 1974 in Magdeburg geboren und wuchs dort als jüngstes von zwei Geschwistern auf. Nach dem Examen zur Kinderkrankenschwester 1994 arbeitete sie fünf Jahre im stationären Bereich. 1999 wechselte sie die Branche und war fünfzehn Jahre in einer Krankenkasse tätig.



Schon lange interessierte sie sich für Psychosomatik und absolvierte erfolgreich ein Studium zur psychologischen Beraterin und Personalcoach. Sie ist freiberuflich in dieser Funktion tätig und berät Frauen in den Bereichen Selbstmanagement und Persönlichkeitsentwicklung. Sie vertritt die Auffassung, dass es völlig egal ist, in welchem Lebensbereich sich unser Problem befindet. Sobald wir den wahren Ursachen auf den Grund gegangen sind und diese lösen, erreichen wir in allen Lebensbereichen eine bessere Qualität. Unsere jetzigen Probleme wirken sich ja auch überall aus.



In ihrem Buch „Warum nicht mal anders? Migräne ist heilbar! Automatisch schlank!“ berichtet sie über ihre Erfahrungen und erklärt Schritt für Schritt, wie genau sie es geschafft hat, schmerzfrei zu leben, automatisch schlank zu sein und sich beruflich selbst zu verwirklichen. Es ist ein Buch mit praktischen Anleitungen. Es erklärt Loslass-Techniken, die jeder überall anwenden kann.