Ursula Lauterbach Unser Leben ist das, wozu unser Denken es macht. Mark Aurel Doch Denken verändern zu wollen, kann eine große Herausforderung sein. Wie das gehen kann, darüber forschte ich viele Jahre und hatte das große Vergnügen kompetente Lehrer auf meinem Weg zu finden.

Nach einer Lehre zur Hotelkauffrau arbeitete ich etliche Jahre in diversen Hotels. Später als alleinerziehende Mutter wechselte ich in verschiedene Positionen in der Industrie. Ich merkte immer mehr, dass etwas nicht stimmte: in der Art wie Menschen miteinander umgehen, Konkurrenzdenken zwischen Teams oder wie Chefs mit Mitarbeitern kommunizierten. Ich passte mich an, bestrebt freundlich und entgegenkommend zu sein. Doch irgendwie war ich nicht ich selbst. Das wollte ich nicht mehr und so begann eine lange Reise. Ich besuchte Kommunikationstrainings, den Quadrinity-Prozess, absolvierte Ausbildungen zur ökologischen Lebensberaterin, zum NLP-Master, zur Trainerin. Und immer wieder beobachtete ich, wie schwer es Menschen fällt sich zu ändern. Warum? Dann erlebte u.a. Bruce Lipton und öfter Dr. Joe Dispenza. Die neuen Erkenntnisse über unser Gehirn, Quantenfelder und die Auswirkungen auf unser Leben faszinieren mich und fließen in meine Arbeit ein.

Heute weiß ich: Veränderungen sind deswegen so schwer, weil jedes Denken mit Gefühlen gekoppelt ist und wir nach diesen Gefühlen süchtig sind – ja auch nach Angst, danach uns klein zu machen, nach Frust, nach Zorn ….. Wenn ich das Bedürfnis nach Mitleid habe, werde ich mir immer Situationen schaffen, in welchen ich bemitleidenswert bin. Auch wenn ich es eigentlich nicht möchte. Heute weiß ich wie man dies ändern kann.

Selbsterkenntnis - ja, Verdrängung - nein. Im Negativen verhaften bleiben - nein. Mit der Sprache des Unterbewusstseins lassen sich Blockaden auflösen, mit dem Bewusstsein werden neue Wege erarbeitet. Bewusstsein – Unterbewusstsein, Kopf und Herz sollten im Einklang agieren.

Das Gehirn ist bis zum Lebensende formbar und lernfähig. Was kann es Schöneres geben als das zu nutzen und neue Wege zu gehen? Ich begleite Menschen in Einzelberatungen und in Workshops. Ich betrachte uns als ein Team, das ein Stück des Weges gemeinsam geht. Mein Ziel: Hilfe zur Selbsthilfe, auf dem Weg zu mehr Zufriedenheit und Glück. Auf mehr Ganzheit.

Alles Liebe und Lebens-L.U.S.T.

Lauterbach Ursula Synergie-Training

Ursula Lauterbach