Ich bin Familientherapeutin. Meine Ausbildung hat mich gelehrt, zu erkennen, was mich inspiriert und mir gut tut anstatt nur auf das zu schauen, was weh tut.Denn wissen, was uns stärkt, hilft uns gerade in schweren Zeiten, wieder handlungsfähig zu werden. Im Zürcher Ressourcenmodell , kurz ZRM (R) genannt, habe ich viele sehr hilfreiche Instrumente gefunden, die helfen, wirklich zu tun, was wir im Grunde unseres Herzens tun wollen.