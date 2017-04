Herzlich willkommen auf meiner Gast-Autoren-Seite! Hier möchte ich mich zunächst einmal kurz vorstellen!

Ich heiße Tina Müller, bin 45 Jahre jung und lese seit ich 5 Jahre alt bin. Ich liebe Bücher und war nach meinem Studium der Betriebswirtschaftslehre (Studienschwerpunkte: Medienwirtschaft und Marketing) u.a. 8 Jahre lang selbst in einem Verlag als Lektorin, Produktmanagerin und Online-Redakteurin beschäftigt. Ich lese pro Woche ca. 5 Bücher, am WE auch mal 4 ;-), dafür stehe ich sehr gerne in den frühen Morgenstunden und lese mich in den Tag. Der eine meditiert, der andere geht joggen und ich lese mich genüßlich in den Tag ;-).



Meinen Weblog www.buchnotizen.de gibt es seit Oktober 2007, ich feiere also in diesem Jahr mein 10-jähriges Blog-Jubiläum ;-)!



Ich bin ein positiver, optimistischer, liebevoller, warmherziger und empathischer Mensch, der es liebt, sich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen und die Welt mit seinem Sein und Tun und vor allem durch sein positives, respektvolles und wertschätzendes Handeln täglich ein Stückchen liebevoller und friedlicher zu machen ;-)!



Ich freue mich auf viele wundervolle Begegnungen hier!