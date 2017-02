Silvana - Pimp your Soul

Zu meiner Person :-) Mit 35,5 Jahren zähle ich gerade noch zur Generation Y, als Mutter von 2 Kindern und glücklich verheiratete Ehefrau, führe ich für mich ein erfülltes Leben. Je bewusster mir das wird, je zufriedener bin ich mit mir.

Vor 20 Jahren begann ich eine kaufmännische Ausbildung und arbeitete seitdem erfolgreich in diesem Beruf. Vor ca. 10 Jahren fing ich krankheitsbedingt an, mich mit mir und meinem Leben näher auseinanderzusetzen. Mich meinen Träumen und Wünschen zu stellen und mutig die Reise dorthin anzugehen. Begleitet durch viele Verhaltensmuster und Glaubenssätze, welche mir nicht immer bewusst waren, durfte ich lernen das Leben wieder zu genießen. Meine Krankheit ist geheilt und ich habe viel von ihr lernen dürfen. Vor 2 Jahren habe ich mich zur kineosologischen Beraterin ausbilden lassen und werde im Jahr 2016 meine Prüfung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie absolvieren. Durch meine Arbeit in einem Sanitätshaus, die Zusammenarbeit mit vielen Ärzten habe ich immer mehr erkannt, dass körperliche Symptome immer häufiger auch psychischer Natur sind. Somit möchte ich euch mit meinen Artikeln mitteilen, dass es sich lohnt die positiven Chancen hinter dem oft stressigen und negativen Alltag sind. Ich freue mich auf ganz viel Feedback (gerne auch als Like auf Facebook ;-) ) von euch und danke Daniel schon jetzt von ganzem Herzen dafür, dass ich Teil dieser Community sein darf.