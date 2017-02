Sanara Lebenslicht by Monika Hagn

Monika Hagn wurde 1967 in München geboren, absolvierte die Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten und arbeitete die Jahre danach als Sekretärin in ihrer Heimatstadt. Sie ist Mutter von fünf zum Teil schon erwachsenen Kindern.

Ausgelöst durch vielfältige Ereignisse während ihres bisherigen Lebens wurde ihr Interesse für den Blick hinter die Kulissen des Lebens geweckt. Dieses intensivierte sich nach ihrer Ehescheidung und der nachfolgenden schweren Zeit, in der sie sich mehr und mehr der spirituellen Bewusstseinsentwicklung außerhalb der Norm jeder Religion widmete. Die Erfahrungen Ihres bisherigen Lebens, die Liebe zur Literatur und den Menschen und das Erinnern an einen alten Kindheitstraum, eines Tages Autorin zu sein, ließen sie diesen Herzenswunsch verwirklichen. Beruflich berät sie Menschen in ihrer Bewusstseinsentwicklung und unterstützt mit energetischen Heilweisen. Ihre Liebe zu den Engeln und der geistigen Welt gaben und geben ihr das Vertrauen ins Leben, welches sie nun über die geschriebene Sprache an die Menschen weitergeben möchte. Ihre große Hoffnung ist es, dadurch die Seelen der Leser zu berühren.