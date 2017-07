Sabine Bends

Neu

Ich bin Coach für The Work (vtw) und geprüfte Astrologin DAV mit eigener Praxis in Much bei Köln. Dort coache und berate ich persönlich, per Telefon oder skype. Ich gebe Seminare im Raum Köln und Dormagen.

"The Work of Byron Katie" ist für mich ein großer Befreiungsweg, den ich an mir selbst erleben durfte, bevor ich begann, ihn mit anderen zu teilen. Wenn man regelmäßig die eigenen Stressgedanken mit The Work hinterfragt, endet das Kreisen der Gedanken, Ruhe und Frieden ziehen in Geist und Körper ein, wodurch sich bei mir auch körperliche Belastungen aufgelöst haben. Ähnliches berichten auch Klienten und Kursteilnehmer. Das Leben bekommt eine ganz andere Qualität, Dankbarkeit wird zu einem konstanten Lebensgefühl.