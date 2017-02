Rasenpflege- ein bewusster Moment

Achtsamkeit während der Rasenpflege...wie ich am Abend nach dem Urlaub mit meiner Familie in der Pflege des Rasens ganz in den Moment eintauchte und wieder im Jetzt ankam!

Eine Woche in einer anderen Umgebung, in einem anderen Land mit einem zweijährigen, dreieinhalbjährigen und zwölfjährigen Kind, einer kleinen läufigen Hündin und einem leicht irritiebaren Lebenspartner war kurz gesagt...kein Urlaub! Die Herausforderung war die Bedürfnisse aller unter einen Hut zu bekommen und irgendwie einen Funken Entspannung zu erleben! Vor Ort war es der Blick aufs Meer nachdem die Kinder im Bett waren :D der Weg nach Hause, das Auspacken, die Kinder ins Bett bringen, aufräumen....und dann der Blick in den kleinen Garten...das Gras war schön gewachsen, das Laub hübsch verteilt...ich nahm den HANDrasenmäher und zog die Bahnen...oh wie spät ist es eigentlich? egal, ist ja ohne Strom- oder Benzinmotor, also ohne störende Geräusche...WIE ist denn das Geräusch? mh...ungleichmäßig und rotierend und leise...die Rasenkanten sind stehengeblieben...mach ich sie noch weg?ach komm, geht ja schnell...mit der HANDschere...oh mein Daumen tut weh...ohhhh da ist ein kleiner winziger Frosch, wie perfekt er jetzt schon ist und bis eben fiel er mir gar nicht auf, ob er heile geblieben ist? ja klar, der Handrasenmäher macht doch nur die Spitzen ab...jetzt liegt hier soviel Gras lohse rum, hehe wie in Amsterdam auf den Tischen der Coffeeshops, nur vom vorbeigehen wurde mir anders...ahh da ist der Krallenbesen...wow wie gleichmäßig und gründlich sich der lohse Rasen und das Laub zusammenfegen lassen...drei Haufen sind es geworden...der Eimer, die Hand und der Besen helfen die Haufen zu bewältigen und schon bringe ich sie in die Biotonne, puhhhh in der Tonne stinkt es, schnell wieder zu...alle Dinge zurück an ihren Platz gebracht und noch einmal umgedreht und das satte Grün betrachtet...wie schön leise, sanft und beruhigend das war :) jetzt bin ich wieder zu Hause!