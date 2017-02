Mein Name ist Ralf Hillmann. 1965 wurde ich in Kassel geboren. Nach einem gesundheitlichen Totalzusammenbruch - im Alter von 44 Jahren - startete ich Ende 2010 mit „Spirituell auf deine Weise“ erfolgreich in die berufliche Selbstständigkeit und in ein komplett neues Leben. Seither lade ich mit meine Selbsthilferatgebern und Kurzgeschichten andere Menschen dazu ein, mehr Bewusstheit, Achtsamkeit und Lebensfreude zu entwickeln, sowie einen eigenen, selbstbestimmten, authentischen Weg zu gehen.





Meine Bücher führen den Leser über Innenschau und Selbstreflexion zu Selbsterkenntnis und innerer Weisheit. Bei allem Interesse für Spiritualität rate ich stets dazu, nicht die Bodenhaftung zu verlieren. Nach meiner Erfahrung bringt uns das Spirituelle weiter, wenn unsere Auffassung davon, uns selbst und allen anderen erlaubt, in Liebe und Freiheit leben zu dürfen. Interesse an Spiritualität kann zu seelisch-geistigem Wachstum führen oder auch genau das Gegenteil bewirken. Menschen entziehen sich dann beispielsweise der realen Weltwirklichkeit, werden zu unselbstständigen Opfern, naiven Träumern, verblendeten Gottesfürchtigen oder selbstverliebten Egoisten. Ich halte es für falsch, wenn Glaube daran hindert, sich frei entwickeln und entfalten zu können; wenn Glaube in Schuld, Scham, Angst und Abhängigkeit führt, anstatt in Liebe, Freiheit und Selbstbestimmung.“ Lassen Sie sich von mir dazu inspirieren, Ihr seelisch-geistiges Potenzial zu entdecken und zu entwickeln. Meine Bücher sind dann gelungen, wenn sie Erkenntnisprozesse anstoßen können, die Sie auf Ihrem Lebensweg weiterbringen.