Petra Neumann ist Fremdsprachenkorrespondentin, Heilpraktikerin und Autorin von Kinderbüchern für hochsensible Kinder (Superfühlkrafthelden) und Fachartikeln.

Als stolze Mama zweier Superfühlkraftkinder, wie sie sie nennt, hat sich Petra Neumann ganz dem Thema Hochsensibilität verschrieben und es sich zur Herzensmission gemacht, Menschen, die aufgrund ihrer ausgeprägten Sensibilität an sich selbst zweifeln nahe zu bringen, dass sie in Wahrheit stärker sind, als sie denken. Hochsensibilität als positiven Wesenszug anzunehmen und stolz in die Welt zu tragen kann Leben ändern - zum Guten.