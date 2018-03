Michael J. Rittel

Geht mit Musik wirklich alles besser?

Meine Drehorgel & ich ... das ist eine besondere Geschichte, die vor vielen Jahren begann, sieben Jahre einen Stillstand erlebte, dann aber rasant an Fahrt aufnahm. Vom Volkslied zum Pop, weiter bis zur Kirchenmusik. Franz Schubert & Michael Haydn haben es mir angetan! Ich finde es umwerfend, ohne ausgeprägte Notenkenntnisse die schönsten Musikstücke zu spielen. Gage bekomme ich in den seltensten Fällen. Warum gehe ich dann hin, und lasse von einem befreundeten Kirchenmusiker die sogenannte "Majestätsmesse von Michael Haydn" für meine Drehorgel arrangieren ? Ich habe Freude daran, in die verwunderten Augen der Kirchenbesucher zu schauen, wenn ich den Kirchenraum mit dem Klang aus der kleinen Holzbox erfülle. Am 11.03.2018 um 10.30 Uhr ist es so weit ... die Uraufführung der "Majestätsmesse". Ich bin schon ganz nervös ...