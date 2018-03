2018-03-11 23:10:24

Neu

Mutter, Hausfrau, Lehrerin

Ich wurde am 17. Juli 1977 in Gelnhausen geboren. Beruflich habe ich schon Einiges hinter mir. Ich habe eine Ausbildung zur Fremdsprachensekretärin absolviert und arbeitete zwei Jahre in diesem Beruf. 2001 hängte ich meinen ersten Beruf an den Nagel und studierte zunächst Lehramt für das Gymnasium in Kassel mit den Fächern Kunst und Anglistik. Aus privaten Gründen wechselte ich dann an die Johann-Wolfgang-von-Goethe Universität in Frankfurt am Main und studierte dort bis zur Geburt meines Sohnes im Doppelstudium Magister mit den Fächern Kunstpädagogik, Germanistik und Psychologie und Lehramt an Haupt- und Realschulen mit den Fächern Kunst und Deutsch. Mein Studium beendete ich im Mai 2009 erfolgreich mit dem ersten Staatsexamen.

Leider merkte ich erst im Referendariat, dass auch der Lehrerberuf nicht wirklich zu mir passt. Mittlerweile bin ich mit den beiden Berufen Hausfrau und Mutter zufrieden und glücklich.