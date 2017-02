Marie - leichter Leben

Marie schreibt über ihr Leben. Sie wird uns fortlaufend aus ihrer Welt berichten.

Ja, auch bei Marie läuft nicht alles rund. Sie lächelt und ist heiter, doch so kommt sie nicht immer weiter. Denn ihr begegnen in ihrem Alltag doch immer wieder Personen und Momente, welche alles andere als leicht, positiv oder fröhlich werden. Und dann? Dann zweifelt Marie und würde am liebsten selbst mal wieder zu Prinzessin Arschloch werden oder auswandern. Doch alles hinzuschmeißen, liegt nicht wirklich in ihrer Natur. Sie als Widdergeborene packt die Hürden des Alltags an den Hörnern und wirbelt sie mit neuer Energie durch ihr Leben. Auf der Suche nach Lösungen - Marie und die Hürden des Alltags.