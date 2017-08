Manuela Tietsch

Neu

Vielleicht möchtest du wissen wie ich lebe? :

Mit 5 Menschen und etwa 140 Tieren auf unserem Tierschutzhof in der Heide. Dort arbeite ich mit und für die Tiere, schreibe die Bücher, wenn ich Zeit habe und nähe die Kleidung. Meine Lesungen umrahme ich mit dem Spiel der keltischen Harfe und dem Singen gälischer, bretonischer, mittelalterlicher und anderer Volkslieder.

Ich lebe aus Überzeugung vegan und nach dem Leitgedanken:

Wenn ich glücklich sein und ein gutes Leben führen will, dann sorge ich am Besten dafür, dass es anderen auch gut geht.