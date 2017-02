Konzentrier dich doch "einfach" aufs Positive... Wenns doch so einfach wär. Hi ich bin Sina!

Ein paar Worte über me myself and I

Hi, mein Name ist Sina und mein Nachname ist Hübsch... :) (Ja ehrlich...). Ich bin verheiratet und liebe es mich mit meinem Mann in Abenteuer zu stürzen. Wir reisen viel (manche würden sagen "quasi nur") und saugen die Welt und Ihre schönen Seiten auf, um dann die harte Welt des Alltags mit Erinnerungen zu vertreiben. Hauptberuflich arbeite ich in einer Bank als Coach und Trainer. Die Arbeit mit Menschen macht mir viel Spass. Ich suche immer nach Wegen und Möglichkeiten meine Coachees zu motiviere , ja und zugegeben, manchmal mich selber auch. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch, der gleichzeitig aber auch sehr kreativ ist. Einöde ist so gar nicht mein Fall. Nochschlimmer: Dauernöler. Typisch Deutsch, glaubt mir, ich hab schon viele Kulturen gesehen, wir haben das Thema perfektioniert. Gerade deshalb freue ich mich so als "Gastautorin/Rezesentin" hier zu sein. Mir hat ein Coach nämlich mal eine schwinbar einfache Aufgabe gegeben: konzentriere dich auf die positiven Dinge - nicht auf das schlechte! Gut gesagt, aber manchmal sooooo schwer! Diese Seite ist ein toller Weg mehr davon zu finden!

Mahalo (Danke auf hawaiianisch) das ich hier sein darf!



Sina