Ich schreibe über Trauer und führe selbst einen Blog darüber. Ich möchte, dass die Menschen die positiven Seiten der Trauer kennen lernen und ihre Chancen für Persönlichkeitsentwicklung darin entdecken können. Trauer gehört auch wie die Freude in unser Leben. Sie kann bereichern und helfen. Sie heilt und ist eine notwendige Reaktion auf einen Verlust. Ich ermutige Menschen dazu nach einem Verlust ihr Leben in die and zu nehmen und auf sich und ihren Körper gut Acht zu geben.