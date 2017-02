Druide - Lugh~Faol

Runen

Die Runen beschäftigen mich schon sehr lange, da ich schon sehr früh meine ersten Kontakte mit ihnen. In diesem Video & in meiner Arbeit geht es um die Allgegenwärtigkeit & die Universalität der Runen. In meiner Einweihung als Druide sah ich in einigen Traumerlebnissen, wie ich schon in vergangenen Inkarnationen als Heilpriester mit diesen Symbolen gewirkt habe. Im Laufe der Jahre habe ich Tage & Nächte das Internet durchstöbert, ich habe mir alle möglichen Filme & Dokus angesehen weitere Bücher gelesen & mir dadurch einen umfangreichen Einblick verschafft. Im jahre 2012 lernte ich in einer Begegnung mit einem sibirischen Schamanen weitere Runensymbole kennen. Ich erkannte, dass es so viele Arten & Formen von Runen & Runenfuthak (Runenreihen - Runenalphabet), sowie Ansichten & Meinungen gibt. Alle Erfahrungen & Eindrücke offenbarten mir Zusammenhänge & eine Universalität, die sich in allem wiederspiegelt. Runen sind universelle Kraftsymbole & jede einzelne Rune hat besondere Fähigkeiten & Kräfte, deren Schwingung einen wesentlichen Teil des großen Ganzen wiederspiegelt. Dadurch verschaffen sie uns ein gewissen Verständnis für die Gesamtheit, zeigen uns dass der Kosmos & die Natur in uns sind & sorgen für eine harmonische Ganzheit von Körper, Geist & Seele. Die Runen werden als Sprache für die Kommunikation mit der geistigen Welt (Anderswelt) & den Naturkräften verwendet. Zudem stärken sie das körperliche Wohlbefinden im Runenyoga, sie unterstützen die seelische Heilarbeit & den geistigen Wachstum. Ihre lichtbringenden Eigenschaften können Lebensumstände positiv gestalten, Prozesse der Selbsterkenntnis klären, die Wahrnehmung steigern, die Selbstheilung aktivieren & somit körperliche Leiden heilen. Sie stärken auch die Anbindung zu den eigenen Ahnen, die uns mit ihrem Rat zur Seite stehen. Die Runen wurden schon in der Zeit von Atlantis verwendet & sind älter als 10.000 Jahre. Unterschiedliche Funde, wie in Russland, Polen, Ungarn, Türkei, Deutschland, Italien, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Finnland, England, Irland, Schottland usw. zeigen die Vielseitigkeit in verschiedenen Arten & Formen. Aber auch in vielen Symbolen alter anderer Hochkulturen, wie bei den indigenen Völkern, können wir Runensymbole entdecken. Hierbei spielt die individuelle Sichtweise eine wesentliche Rolle, denn jeder betrachtet sie mit seinen ganz eigenen Augen & nutzt sie für seine persönlichen Anliegen. Natürlich spielt hierbei immer die persönliche Absicht eine entscheidene Rolle. Noch heute können wir die Runen im alltäglichen Leben entdecken, sei es in den Ästen & den Zweigen der Bäume, im Sternenhimmel, in alten Steinen oder in alten Fachwerkhäusern. Ich nutze die Runen in meiner rituellen Arbeit bei den HeilRitualen, den Steinkreisen & den Natur~ Traumfängern, in der ich immer wieder erleben darf wie heilsam ihre Kräfte & Fähigkeiten sind. www.druiden~heiler.de Waldmannsheil Lichtwolf~Christian