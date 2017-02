Lia - Die innere Wahrheit leben

Hallo, mein Name ist Lia und ich berichte dir hier davon, wer ich bin und warum ich angefangen habe Blog zu schreiben.



Vor ein paar Jahren begann in mir die Suche nach meiner eigenen Wahrheit. Nach dem, wer ich wirklich bin und einem Leben, was mich vollends erfüllt und mir wirklich entspricht.

Das hat damit angefangen, dass ich mit dem Leben, welches ich damals hatte, immer unzufriedener war. Immer mehr hatte ich den Eindruck, etwas zu leben, was zu sehr von einer äußeren Form bestimmt wurde.

Da war die Art zu leben, angepasst an das System, mit einem Vollzeitjob. Da war die ständige Erwartung, zu funktionieren und immer in Topp Form das Beste zu leisten. Da war diese äußere Form, die sich für mich immer unpassender anfühlte.



Diese und weitere Umstände die ich jetzt nicht alle im Einzelnen aufzähle, lösten in mir eine tiefe Sehnsucht nach Echtheit und Wahrheit aus. Ich wollte endlich MEIN Leben leben.



Etwas in meinem Inneren, zog mich zu meinen Wurzeln, nach Italien. Also habe ich beschlossen, dieser Stimme zu folgen, die alte Fassade zurückzulassen und mich voll und ganz auf ein neues Leben einzulassen…

Mittlerweile lebe ich seit 2013 in der Toskana und dieser Schritt hat mir gezeigt, dass wir vertrauen dürfen, denn mein Leben fühlt sich jetzt so viel echter und stimmiger an. Ich tue heute so viel mehr von dem, was mir wirklich entspricht, was mir Spaß macht und was mich erfüllt.



Von der Stadt bin ich in ein kleines Haus, mitten auf einen grünen Hügel gezogen. Mein Vollzeitjob hat sich in eine selbstständige Tätigkeit verwandelt, die mir Freude macht und mir erlaubt, meine Zeit frei und für mich passend einzuteilen. Die äußere Form entspricht jetzt viel mehr meiner inneren Wahrheit.

Das alles, weil ich mir erlaubt habe, der Sehnsucht in meinem Herzen zu folgen und mich ganz auf mich selbst einzulassen.



Ich denke wir alle sind hier um ein glückliches und erfülltes Leben zu leben. Ein Leben, dass uns wirklich aus tiefstem Herzen entspricht. Leider sind wir manchmal sehr weit davon entfernt und leben irgendeine äußere Form, die weder zu uns passt, noch uns glückliche macht.



Herzensgrüße, Lia