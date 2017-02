Das Leben mit anderen Augen betrachten

Schon mal etwas Neues gewagt?

Einen Schritt in eine andere Richtung zu machen, ist ein Schritt in ein neues Leben. Learning by Doing! Wer es ausprobiert, wird es mit Staunen erfahren. Das Leben ist nicht dazu da, Regeln zu folgen oder sich in eine Richtung lenken zu lassen, die man eigentlich gar nicht einschlagen möchte...

Es ist eher dazu da, sich neu zu erfinden und offen zu sein, für Dinge und Situationen, die man zuvor lieber ablehnte, da man der Angst mehr Raum gab als den Mut.