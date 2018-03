Arvin Thomas

Neu

Über mich:

Poet, Berührungsliebender, Visionär

mit Liebe zur Natur und Gefühlvollem

Genüsslicher Seelenstreichler & Kuschelästhet,

der es mag sich auf göttliche Weise darin auszudrücken

Hobbies/Interessen/Erfahrungen:

Fotografieren von magischen Momenten,

Barfusstanzen & Berühren von unendlichen Melodien.

Momente finden, in denen ich mich ganz sicher und zu Hause fühle

Meine Wünsche:

In dieser wunderersehnenden Zeit möchte ich all den Freunden

begegnen, die sich im Umarmen – Geniessen & Berühren durch und

durch beheimatet fühlen.

Lasse uns jetzt Momente & Begegnungen kreieren, die voller Zauber

& Meditativem sind, um unsere Herzen zum Lachen zu bringen.

Räume, in denen das Schöne geehrt und das Göttliche wieder

Ausdruck finden darf.

Gemächliches Schwelgen unter Gleichgesinnten, vertrauten Seelen, die

um die Kraft & die Leichtigkeit des Berührens wissen.

Geheimnisvolle Verbündete. Schön, Euch jetzt wieder zu finden!

Ahhhhhhh.