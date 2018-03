Anja Buntz

"Ich vereine Gegensätze: bin eine Königin der Nacht und des Mondes und doch von der Strahlkraft der Sonne erfüllt, bin kraftvoll und groß und doch ganz fein, bin voller Weite und Klarheit und doch blumige, nährende Wärme, bin der Einklang aus wärmender Herzenskraft und kühler, logischer Welt."

Diese wundervollen Zeilen entstanden im Rahmen meiner Corporate Identity für arriva und sie gelten als mein persönlicher Kompass. Sie stehen für meine Persönlichkeit und sind richtungsweisend für meine Philosophie. All die Energie die sich dahinter verbirgt, möchte ich so vielen Menschen wie möglich weitergeben. Und ich hoffe, Sie gehen mit mir auf die Reise und wir entdecken gemeinsam die Welt!

Weitere inspirierende Details zu meiner Person können Sie hier lesen...

Kraftgedanke

„Wohin du auch gehst, geh‘ mit deinem ganzen Herzen.“ (Konfuzius)



Lebens- und Arbeitsmotivation

Die Aussicht darauf, Menschen zu ihrem inneren Glück zu verhelfen motiviert mich sowohl in privater, als auch in beruflicher Hinsicht. Mir ist es ein sehr großes Anliegen, Optimismus und Freude in das Leben anderer Menschen zu bringen bzw. diese dazu zu ermutigen selbige zu leben. Es ist ganz klar meine Herzensangelegenheit Menschen zu befähigen, persönliche Stärke, Gesundheit, Mut, sowie Freude säen und dadurch ein sinnerfülltes Leben ernten zu können.



Erfahrungsschatz

Viele Jahre Berufserfahrung haben mich gelehrt, Projekte und Prozesse bearbeiten und begleiten zu können. Ich habe gelernt, wie Veränderungen zu eigenen Gunsten genutzt werden können und dass Organisation und Planung essenziell sind. Aus der freien Wirtschaft kommend, ausgebildet in der Informationstechnik, kam ich über Umwege in den Öffentlichen Dienst. Hier lernte ich weitere Strategie- und Handlungsmuster kennen. Durch mein berufsbegleitendes Studium zum Bachelor of Arts im Gesundheits- und Sozialmanagement wurde mir bewusst, was das Wesentliche ist: der Mensch. Soziale und emotionale Horizonte eröffneten sich mir. In meinem Studium zum Master of Arts in Supervision, Organisationsberatung und Coaching schaue ich nun hinter die Kulissen, knüpfe und verstehe Zusammenhänge und befähige mich zur lösungsorientierten Beraterin, mit dem Blick auf das große Ganze. Die Ausbildung zum Mentalcoach komplettiert meinen Erfahrungsschatz bis auf Weiteres.



Lebensqualität

Mich nährt und kräftigt die Natur und das Wunder, das sich dahinter verbirgt. Meine Augen zum Leuchten bringen schöne Dinge, die perfekt zueinander passen. Ich finde Qualitätszeit beim Singen und Hören von überwältigenden Liedern und Melodien. Sport bedeutet für mich das Gefühl frei und lebendig zu sein. Stunden mit meinen Liebsten zu verbringen, gemeinsam mit ihnen zu lachen und das innere Kind zu kitzeln sind für mich unbezahlbar. Das in den Händen halten und lesen von Büchern verleiht mir Glücksgefühle. „Ein Lachen ist das Schönste, das du tragen kannst.“