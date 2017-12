Alles schwingt!

Moin in die Runde!

Mein Name ist Petra Milkereit. Ich schreibe unter meinem Mädchennamen Jähnke seit 2011 meine "Gefühlsgeschichten" und verlege sie auch selbst.

Mein Thema sind unsere Emotionen, die uns viel mehr formen, als es dem Verstand recht sein mag.





„Alle Sinne auf Empfang“….



so sollten wir durch unsere Tage gehen und uns dadurch zu Sendern und Empfängern machen – Bereit, alles aufzufangen und auszusenden, was Emotionen in uns auslöst.

Jeder von uns kennt Zeiten, da ist es leer in uns, da fühlt es sich innen drin an,

als wäre alles abgestorben, trist, sinnlos und damit…hoffnungslos! Sinnlos? Nein, sinnlos kann es nur sein, wenn wir selbst abschalten, nicht mehr empfangsbereit sind, uns gleichschwingende Seelen zu orten und zu erkennen.

Darum erzählen meine Gedichte und Geschichten von den Sinneseindrücken und unserer Gefühlswelt, die das Leben auf diesem kleinen Stück Materie in diesem unendlich großen Universum erst LEBENSWERT machen.

Mehr zu mir findet Ihr gerne hier:

http://petra-milkereit.de/

Viel Spaß beim Stöbern!

Herzlichst,

Petra