Katja Rezensentin

10 August 2016

Ich habe mich hier als Rezensentin beworben, weil ich sehr gerne lese. Lesen ist sozusagen mein liebstes Hobby, schon immer gewesen. Ich nehme mir aus fast jedem Buch,egal welches Genre, etwas für mein Leben mit. Ich liebe es wenn Bücher mich so gefangen nehmen, dass ich sie noch am selben Tag zu Ende lesen muss. So, dass es schlichtweg nicht möglich ist sich noch ein paar Seiten für morgen aufzuheben.