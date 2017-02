Als Partnerautor lassen wir Dich am Erfolg teilhaben. Du erhältst in dieser Gruppe die Möglichkeit, eine eigene Amazonanzeige zwischen Deinem Artikel, zu schalten. Alles was Du dazu brauchst, ist ein Amazon Partner-Account. Diesen kannst Du in wenigen Minuten ganz einfach hier erstellen.

Dieses Angebot bezieht sich nur für die Kategorie "Positive Nachrichten". Als Gastautor kannst Du zusätzlich an diesem Programm teilnehmen, wenn Du uns auch bei positiven Nachrichten unterstützen möchtest. Mehr Informationen dazu findest Du hier.