Löwen lebten in der Anitke in Griechenland und anderen Teilen Europas

Allgemeinwissen kompakt präsentiert. Wusstest Du, dass Löwen noch in der Antike in Griechenland und auf dem südlichen Balkan bis ins südliche Bulgarien lebten? Belegt wird dies durch zahlreiche Heldengeschichten und Berichten von Gelehrten wie Aristoteles und fossile Funde.

Im ersten Jahrhundert nach Christi Geburt starb die Großkatze in Europa aus. Grund waren wohl Trophäenjäger und Hirten die sich vom Löwen bedroht fühlten.Auch wenn der Löwenbestand auch in Afrika rückläufig ist gibt es dennoch gute Nachrichten. Im Nordwesten Äthiopiens haben Forscher erstmals Löwen nachgewiesen. Der Leiter der Tierschutzorganisation Born Free, Adam Roberts sagte dazu zum Spiegel "Da die Zahl der Löwen in den meisten Teilen des afrikanischen Kontinents stark zurückgeht, ist die Entdeckung einer bislang unbekannten Population sehr bedeutend".Weitere Informationen und Quellen: Spiegel.de